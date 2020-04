Confira o passo a passo para a confecção de uma máscara caseira

Aprenda o passo a passo de como fazer três tipos de máscara caseira:

Tutorial 1: Máscara de lenço

Materiais:

1 lenço feminino

2 elásticos de dinheiro ou de cabelo

1 filtro de papel de café

Modo de confecção:

Lave com água e sabão neutro um lenço feminino ou retalho com medida mínima de 30x30cm;

Recorte ao meio o filtro de papel e separe a parte mais larga;

Coloque a parte mais larga no meio do lenço aberto e enrole-o;

Enlace as duas pontas do lenço com os elásticos;

Dobre-as para dentro, encaixando as pontas;

Leve ao rosto a parte dobrada, e deixe a parte lisa para fora, enganchando os elásticos nas orelhas.

Tutorial 2: Máscara retangular

Material:

Retalhos de tecidos

Elástico comum

Modo de confecção:

Escolha tecidos leves como tricoline, ou mesmo algodão para a produção deste modelo;

Recorte dois retângulos de 17,5 x15,5cm, e dois pedaços de elástico com 16cm cada;

Do lado avesso dos tecidos unidos, fixe a ponta de uma das alças do elástico na parte vertical da máscara, com uma costura reforçada;

A mesma alça deve ser costurada do mesmo lado, abaixo, sempre respeitando 1cm das bordas (lembre-se que vai desvirar a peça);

Repita a operação do outro lado vertical, costurando o retângulo como se fosse fechar um saquinho, deixando uma abertura de 4cm na parte inferior (horizontal) para poder desvirar;

Com a peça desvirada, com ajuda de um ferro de passar, faça 3 pregas com profundidade de 1cm cada, na horizontal;

Lembre-se de costurar no entorno da máscara, para fixar as pregas nas laterais;

Com as pregas prontas, a máscara deverá medir fechada, 10cm de altura.

Tutorial 3: Máscara Bico de Pato

Material:

Retalhos de tecidos leves

Elástico comum

Modo de confecção:

Com o molde disponibilizado em nossa página, recorte duas parte de tecido do avesso, resultando em quatro partes;

O molde apresenta uma parte mais alta, que será a frente da máscara, pegue duas dessas partes e una-as com a costura frontal;

Repita a operação com a parte de dentro da máscara;

Após unir as metades, do avesso, una as partes da frente e de trás, costurando o lado superior e em seguida o inferior deixando as laterais abertas;

Desvire a peça, nas laterais dobre para dentro bordas de 1cm encaixando em cada extremidade uma ponta do elástico e reforce a costura na altura dos elásticos.

Dicas para todos os tipos de máscaras com costura:

Lave o tecido depois de manuseá-lo, deixando de molho a máscara pronta, por cerca de 30 minutos.

Use o ferro de passar, e mexa nas máscaras pelas alças (elásticos), evitando colocar a mão sobre o pano quando for usá-la.

Cada pessoa deverá ter no mínimo quatro máscaras e trocá-las a cada 2 horas. A máscaras devem ser pertences íntimos, não podendo ser emprestadas ou usadas por uma segunda pessoa.

Ao retirar a máscara, lave-a, ou recolha dentro de uma sacolinha plástica para higienização.