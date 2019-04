Conab registra redução de 6,3% na produção de cana-de-açúcar no Estado

O Paraná registrou uma produção de 35,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É o que revela o 4° Levantamento da Safra 2018/2019, realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O número foi divulgado na terça-feira (23) pela estatal e aponta para uma redução de 5,3% se comparado à safra do ano anterior. Dessa produção, 55,8% da cana será destinada à produção de álcool.

De acordo com o estudo, a safra menor ocorreu devido à redução de 2,5% da área de corte, que foi de 569,1 mil hectares e da produtividade média, que foi de 62,370 kg/ha, cerca de 2,9% menor que a apresentada em 2017/18. Essa diminuição ocorreu devido à menor taxa de expansão dos canaviais além da longa estiagem no inverno e envelhecimento.

“Tradicionalmente, a safra de cana-de-açúcar no estado é mais voltada para o setor açucareiro”, explica o superintendente da Conab no estado, Erli de Pádua Ribeiro. “No entanto, no fechamento de 2018/19, os números apontaram para um direcionamento mais alcooleiro, em função da forte queda das cotações do açúcar nesta safra”.