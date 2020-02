Como o envelhecimento afeta a pele, o cabelo e as unhas?

Seria ótimo se pudéssemos permanecer com a aparência jovem para sempre, mas o tempo traz mudanças inevitáveis em nossos corpos, desde o cabelo até a mente. Ter a consciência de que as marcas da idade são naturais pode facilitar o nosso processo de aceitação. Por isso, a dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica como essas mudanças ocorrem na pele, cabelo e unhas. Confira:

Pele

“A nossa pele passa por muitas mudanças ao longo das décadas, como perda de elasticidade e diminuição de gordura. Na faixa dos 25 aos 30 anos você começa a perceber que a pele já não é mais tão resistente. É nessa idade que linhas finas e manchas solares começam a aparecer. Já aos 40 anos, a pele começa a ficar mais “frouxa”. Embora a maioria das pessoas na faixa dos 40 anos não tenha a pele caída, ela começa a perder elasticidade e rigidez. Nos 50 anos, ela já começa a ceder, e as pálpebras e as sobrancelhas também começam a cair. Isso continua quando você chega aos 60, 70 e mais anos, com o afinamento da pele e as veias subjacentes se tornando mais visíveis.”

Cabelo

Os cabelos grisalhos são o sinal mais obvio do envelhecimento. Segundo a dermatologista e tricologista, com a idade, os melanócitos perdem a capacidade de continuar produzindo melanina. A queda de cabelo e a perda do brilho também têm a ver com a idade. Como o cabelo é menos espesso e os folículos capilares acabam parando de produzir novos cabelos, a perda de cabelo também é comum.

Unhas

Com o passar dos anos, a estrutura química que compõe as unhas sofre uma série de modificações. “As unhas perdem água com mais facilidade; desidratadas, tornam-se quebradiças e mais finas. Outro sinal de envelhecimento bastante comum é o surgimento de riscos longitudinais paralelos nas unhas das mãos. Essa condição é totalmente benigna e corresponde aos cabelos brancos que vemos nas pessoas mais velhas. O tratamento é cosmético: lixamento, polimento e aplicação de bases esmaltes para melhorar o aspecto visual das unhas”, destaca Kédima

O que fazer

Agora que você já sabe o que está por vir, deve estar se perguntando se há alguma forma de brecar ou adiar esse processo de envelhecimento. “Amenizar ou retardar o processo é, sim, possível. Coisas simples como dormir bem, se exercitar, manter uma dieta saudável e permanecer ativo podem ajudar mais do que a maioria das pessoas imaginam. Reduzir o estresse também é fundamental, além de estar sempre hidratado e nunca esquecer que a exposição solar excessiva é inimiga de uma pele bem cuidada; por isso, utilize fotoprotetor de FPS igual ou maior do que 30 todos os dias”.

Fonte: www.kedimanassif.com.br