Comitê vai discutir ações que visam minimizar os impactos na economia

Cascavel – Buscar mecanismos que minimizem os impactos negativos do novo coronavírus (covid-19) na economia cascavelense é um dos objetivos do Cadee (Comitê de Apoio e Defesa à Empresa e ao Emprego), que reúne integrantes do poder público e de entidades representativas locais.

Os decretos que impõem restrições a muitas atividades econômicas são necessários, mas o prefeito Leonaldo Paranhos lembra que é preciso garantir atividades de subsistência econômica: “Trabalhar não é o problema, o problema é não ter os cuidados necessários que garantam isso”.

O grupo se reuniu ontem (23) para alinhar as perspectivas de trabalho e um novo encontro ocorre hoje, quando serão discutidas algumas questões que precisam ser resolvidas a curto prazo, como a logística de transporte de trabalhadores de atividades que não foram alcançadas pelo decreto que suspendeu temporariamente boa parte das atividades comerciais em Cascavel. Também serão apresentadas propostas e soluções para o abastecimento prioritário em Cascavel durante o período de crise gerado pela pandemia.