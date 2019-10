Comissão declara que poliomielite tipo 3 foi erradicada do mundo

Em um evento na sede da Organização Mundial da Saúde (OMS, em Genebra, Suíça, o presidente da Comissão Global Independente para a Certificação da Erradicação da Poliomielite, professor David Salisbury, informou nesta quinta-feira (24) que a poliomielite selvagem tipo 3 foi erradicada do mundo. O anúncio foi considerado pela OMS um “marco para a saúde global”.

No Dia Mundial de Combate à Pólio, que é celebrado hoje, a OMS convocou as autoridades de saúde de todo o mundo a direcionar, a partir de agora, os esforços para erradicar o últipo tipo de poliomielite ainda em circulação, que é a poliomielite tipo 1. Em 2015, a comissão independente emitiu certificado declarando erradicada a poliomielite tipo 2.

“Essa notícia é um marco para a humanidade”, afirmou o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), Juarez Cunha, ao falar sobre a erradicação da poliomielite tipo 3. Ele alertou, porém, que dois países –- Afeganistão e Paquistão – ainda registram casos de pólio do tipo 1. “Devido à persistência desses casos em tais países, nós, aqui no Brasil, e também em outros países, não devemos baixar a guarda. Devemos, isso, sim, insistir na cobertura global vacinal”, afirmou Cunha.

Características

A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda, causada por um vírus, que pode se manifestar por febre, mal-estar, cefaleia, distúrbios gastrointestinais e rigidez de nuca.

Desde 1990 não há registro de casos de poliomielite no Brasil, fato que levou o país a obter da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o certificado de erradicação do poliovírus selvagem autóctone do seu território em 1994, juntamente com os demais países das Américas.

A poliomielite selvagem tem esse nome por circular no meio ambiente. Embora raros, há casos de poliomielite não selvagens causados por vacina. Não existem, porém, casos de pólio causados por vacina no Brasil.

A Comissão Global Independente para Certificação da Erradicação da Poliomielite é formada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para a Educação, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, Rotary Internacional e Fundação Bill & Melinda Gates.