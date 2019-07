Comboio é perseguido e abandona veículos cheios de cigarros contrabandeados

Policiais da Polícia Civil, Denarc e PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na madrugada dessa sexta-feira (12), dois veículos com cigarros contrabandeados do Paraguai próximo a Nova Laranjeiras.

A apreensão ocorreu quando as equipes da PRF, da Denarc, e do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, realizavam operação conjunta de combate ao tráfico de entorpecentes, entre Cascavel e Nova Laranjeiras quando um comboio de veículos se deparou com o bloqueio policial na BR-277 próximo a Nova Laranjeiras.

Os motoristas não obedeceram ordem de parada, retornando pela rodovia em alta velocidade, um deles se utilizava de dispositivo de emissão de fumaça, para facilitar a fuga.

Após alguns quilômetros de perseguição, devido às diversas manobras ilegais e perigosas que os veículos em fuga realizavam em alta velocidade, as equipes policiais os perderam de vista, mas em buscas na região, dois dos veículos foram localizados abandonados na área indígena.

Um veículo Kia/Sportage foi encontrado na margem da rodovia PR-473, sentido Quedas do Iguaçu, e escondido no matagal ás margens da BR-277 estava um Hyunday/Veracruz. Ambos carregados com cigarros contrabandeados.

Os condutores fugiram pela mata e não foram localizados após buscas. Os demais veículos também não foram localizados.

O veículo KIA/Sportage portava placas BCD9314, mas tratava-se do veículo de placas IVR0A97, com registro de furto no sistema SINAL-PRF, em 03/07/19, em Cascavel/PR.

Quando a polícia chegou no local, dezenas de indígenas saqueavam a carga do veículo, os saqueadores foram dispersados, houve danos no veículo e parte dos cigarros não foi recuperada.

Os veículos e a carga foram encaminhados para a RFB de Cascavel para os procedimentos cabíveis.