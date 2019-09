Com R$ 11 MILHÕES da Quina é possível passar suas férias pelo mundo

Para apostar é simples! Basta se cadastrar no site do Loteria Brasil, acessar na aba "Quina" e escolher um dos bolões disponíveis Foto:Ilustração

Para apostar é simples! Basta se cadastrar no site do Loteria Brasil, acessar na aba "Quina" e escolher um dos bolões disponíveis Foto:Ilustração

Mais uma vez a Quina acumulou! A loteria pode pagar R$ 11 milhões nesta quinta-feira (19), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Com esses milhões você pode conhecer os países dos seus sonhos e ainda ficar tranquilo pois sobrará grana. Confira os destinos que estão em alta!

Cairo, Egito

Que tal ver monumentos dos livros de história pessoalmente? Cairo é repleto de grandes pirâmides, como de Quéops e a Grande Esfinge. A passagem para curtir essa região do mundo custa aproximadamente R$ 105.170, com acompanhante, na classe executiva com duração do voo de 18h.

Bari, sul da Itália

Se você ama viajar para regiões mais tranquilas, Bari é o ideal! Isso porque o turismo de massa ainda não chegou na cidade do sul da Itália. O lugar possui casas construídas antes do século XIV e um bar dentro de uma caverna à beira do Mar Adriático. Incrível! A passagem com um acompanhante custa R$ 190.936, no luxo da primeira classe durante 18h55 com duas escalas.

Santorini, Grécia

As paisagens de Santorini parecem que saíram diretamente de um quadro! Com a água do mar de cor cristalina e típicas casas brancas, você não vai querer mais ir embora! A ilha é formada a partir de uma erupção vulcânica de 16 a.C. Para passar a viagem dos sonhos a passagem custa R$ 84.213 com direito a acompanhante na primeira classe, para passar a rota na tranquilidade!

Como apostar na Quina?

Para apostar na Quina é simples! Basta se cadastrar no site do Loteria Brasil, acessar na aba “Quina” e escolher um dos bolões disponíveis e a quantidade de vezes que você quer apostar. Depois é necessário escolher a melhor forma de pagamento entre transferência bancária ou cartão de crédito. Quer aumentar as suas chances de ganhar na loteria? O bolão QN-LCB, contém o equivalente a 504 apostas de cinco dezenas, por R$ 15,00.

Como funciona a Quina?

Ganha o prêmio máximo quem acertar as cinco dezenas sorteadas. Mas, pode ficar tranquilo! Quem cravar quatro, três ou dois números ganha uma quantia menor. De toda a arrecadação, 43,35% são destinados às premiações da loteria. Destes, 35% vão para os que acertarem cinco números, 20% para aqueles que marcarem quatro números, 19% para o grupo que fizer três acertos e 11% para os que cravam dois números. Os 15% restantes vão para os sorteios especiais, Quina de São João.

Aposte no Loteria Brasil

Partiu jogar?! No Loteria Brasil você escolhe de onde quer apostar! Os jogos podem ser feitos sem sair de casa, até às 13h para o “Faça seu jogo”, e às 19h (horário de Brasília) para os bolões. Você recebe os comprovantes das apostas digitalizadas na sua conta e recebe o resultado da Quina por e-mail.

Fonte: Loteria Brasil