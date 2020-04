Com quatro casos positivos para covid-19, Medianeira tem um caso suspeito e 68 em monitoramento

A Secretaria Municipal de Saúde de Medianeira divulgou na manhã desta segunda-feira (13), o boletim atualizado com os casos do novo coronavírus no município. Segundo o boletim, estão em monitoramento domiciliar 69 pessoas, destas uma apresenta sintomas está sendo tratada como caso suspeito.

Dos quatro casos confirmados da covid-19 Medianeira, quatro já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados. Uma morte pela doença está sendo investigada.

Dos casos suspeitos 33 foram descartados, pois os exames deram negativo para a covid-19 e 328 pessoas receberam alta do monitoramento pois não apresentaram sintomas durante os dias que permaneceram em monitoramento domiciliar.

É importante ressaltar que pessoas que voltaram de viagens ao exterior, de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde através dos telefones: 3264-8690 ou 98821-4711.