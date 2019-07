Com inscrições abertas, curso de decoração de ambientes começa neste mês

Curso livre de Decoração de Ambientes é mais uma novidade da Universidade Paranaense – Unipar. Ofertado na Unidade de Cascavel, o curso terá a duração de 80 horas/aula, com foco em capacitar os participantes para a elaboração do pré-projeto de decoração de ambientes internos.

Mais especificamente, a área visa desenvolver a habilidade de composição e harmonia dos espaços, compreender o processo de especificação de materiais e atualizar o conhecimento sobre tendências de materiais utilizados na decoração.

Voltado à comunidade em geral, como alunos do ensino médio, graduação ou mesmo profissionais de arquitetura e urbanismo, design e engenharia civil, esse projeto visa o ingresso do jovem no mercado de trabalho, qualificação para exercer a profissão com competência, disciplina e ética, e, também, aprimoramento da carreira.

Para suprir tais objetivos, disciplinas importantes foram planejadas, como: Conceitos básicos de composição, Estudo das cores, Expressão gráfica para a decoração, Fundamentos de ergonomia, Iluminação, Layout de ambientes internos, Materiais e revestimentos, Mobiliários e objetos de decoração, Modelagem virtual e Orçamentos.

INSCRIÇÕES – Os cursos estão previstos para começar no dia 27 de julho, com investimento que cabe no seu bolso. As aulas acontecerão aos sábados, em regime quinzenal, pela manhã, das 8h às 12h e à tarde, das 13h às 17h. Garanta sua vaga. As inscrições seguem até o dia 22 de julho e podem ser feitas online, no link: http://pos.unipar.br/cursos-livres/cascavel. Encontre mais informações (disciplinas, professores, investimentos) também nesse endereço eletrônico ou pelo telefone (45) 3321-1300, setor da pós-graduação.

