Com casos em 283 cidades, Paraná ultrapassa 7 mil confirmações de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informou por volta das 16h30 desta segunda-feira (8) mais 134 confirmações e seis óbitos pelo novo coronavírus. Total de pessoas contaminadas é de 7.031 e 243 pacientes mortos pela infecção. Entre todos os 399 municípios paranaenses, 283 têm ao menos uma ocorrência da doença, aproximadamente 70% do total de cidades.

INTERNADOS – 307 pacientes com o diagnóstico confirmado pela covid-19 estão internados nesta segunda-feira (8). Em leitos SUS estão 226 (sendo 82 em UTI e 144 em leitos clínicos/enfermaria) e 82 em leitos da rede privada (sendo 33 em UTI e 49 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS – A secretaria estadual divulga a morte de mais seis pacientes que estavam internados, dois homens e quatro mulheres que morreram entre os dias 3 e 7 de junho.

Um homem, 81, de Rolândia faleceu na quarta-feira (3), o outro residia em Curitiba, tinha 85 anos, foi a óbito na sexta-feira (5).

Duas mulheres morreram no sábado (6), uma de 81 anos residia em Maringá e outra de 50 era moradora de Araucária.

No domingo (7), morreram duas mulheres que residiam em Londrina, uma tinha 86 e outra 47 anos.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 90 casos que foram atendidos no Paraná, mas residem fora daqui. Sete pessoas foram a óbito.

MUNICÍPIOS – 283 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela covid-19. Em 84 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

9 casos confirmados – Curitiba; Londrina;

7 casos confirmados – Maringá; São José dos Pinhais;

6 casos confirmados – Cornélio Procópio;

5 casos confirmados – Carlópolis; Guapirama;

4 casos confirmados – Araucária; Cascavel; Pinhais;

3 casos confirmados – Campo Largo; Pato Branco; Santa Mariana; Toledo;

2 casos confirmados – Andirá; Apucarana; Bandeirantes; Braganey; Cianorte; Corbélia; Fazenda Rio Grande; Guaraniaçu; Ibaiti; Ibema; Irati; Joaquim Távora; Mandirituba; Nova Fátima; Paranavaí; Quedas do Iguaçu; Santa Tereza do Oeste; Tomazina; Vera Cruz do Oeste;

1 caso confirmado – Abatiá; Agudos do Sul; Anahy; Assis Chateaubriand; Campina Grande do Sul; Campo Mourão; Capitão Leônidas Marques; Colombo; Diamante do Sul; Iguatu; Itambaracá; Jaguariaíva; Jundiaí do Sul; Leópolis; Lindoeste; Mandaguari; Quatiguá; Rio Azul; Rolândia; Santo Antônio da Platina; Sertanópolis; Tupãssi; Uraí; Wenceslau Braz.

AJUSTES:

Um caso confirmado na data de 5/6 em Araucária foi transferido para Curitiba.

Confira o informe completo clicando aqui.