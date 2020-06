Com bolsa produtividade nível 1, pesquisador da Unipar se destaca no Paraná

Professor Colauto, doutor em genética molecular e em biotecnologia, em laboratório da Unipar: desenvolvido em rede com outras importantes instituições do Brasil e exterior, seu trabalho ganha projeção internacional

Completando 20 anos de atividades na docência e na pesquisa na Unipar, o professor Nelson Colauto tem vários motivos para comemorar, mas um em especial. Depois de seis anos recebendo a bolsa PQ (Produtividade em Pesquisa) nível 2, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) elevou a categoria da sua bolsa para o nível Sênior 1D.

É o primeiro pesquisador da região e um dos poucos do Paraná a obter esse incentivo. A categoria 1 do CNPq indica um aumento de excelência e qualidade da pesquisa. Dentre os pesquisadores que conseguem atingir os requisitos para a bolsa de produtividade do órgão fomentador, 55% são nível 2 e somente 17% são nível 1D, considerado um grupo de qualidade ainda mais restrito no País.

“Essa bolsa é concedida aos melhores pesquisadores do Brasil. Então, atingir o nível 1 é, para mim, uma honra e motivo de gratidão a todos os parceiros de pesquisa, um incentivo para continuar me aprofundando, cada vez mais, na produção de conhecimentos”, orgulha-se o pesquisador, que já tem mais de cem artigos científicos publicados nessas duas décadas.

Colauto, que é pós-doutor em Genética Molecular e de Microrganismos e em Biotecnologia de Fungos Filamentosos, ambos pela Unesp e pela Warwick University da Inglaterra, também atribui a conquista ao apoio que recebe da Unipar e aos professores do programa de mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada a Agricultura, do qual é coordenador.

“Meus colegas pesquisadores são uma fonte de colaboração, inspiração e conhecimento, que permitem uma discussão sempre franca, estimulante e de alto nível, nos mantendo com os pés no chão e os olhos para o mundo. E além de disponibilizar este corpo docente de alta qualidade e um ótimo ambiente de trabalho, a Unipar nunca mediu esforços para apoiar e financiar todos os projetos científicos que realizei”, afirma o professor.