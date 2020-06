Com aumento de casos, Curitiba volta a fechar bares e igrejas

O avanço do novo coronavírus fez a Prefeitura de Curitiba adotar novas medidas de contenção. O Decreto 774-2020 passa a valer à 0h desta segunda-feira (15).

A cidade de Curitiba entrou na chamada “bandeira laranja“, onde há risco médio de transmissão da doença.

Foram registrados no sábado 59 novos casos do novo coronavírus (covid-19), na cidade. Mais 4 mortes foram anunciadas, totalizando 78 mortes pela doença nos últimos três meses.

Ao todo, Curitiba tem 1.777 casos confirmados, com 1.263 pacientes recuperados. Há 167 pessoas internadas e 71 em UTIs.

VEJA O QUE FECHA NOVAMENTE NA CIDADE

FICAM SUSPENSAS AS SEGUINTES ATIVIDADES E SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO:

Academias e todas as práticas esportivas

Igrejas e templos religiosos

Praças e Parques Públicos

Todas as atividades de entretenimento com ou sem música, teatros festas em gral e atividades correlatas

Bares e atividade correlatas

Clubes Sociais Esportivos