Com apoio aéreo, PRF recupera caminhonete roubada em Cafelândia; veja vídeo

Durante ações da Operação Tamoio II, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma caminhonete roubada, na tarde desta segunda-feira (22) na zona rural de Medianeira (PR).

Por volta das 16h, agentes da PRF, em patrulhamento pela BR-277, na altura do município de Medianeira, avistaram uma caminhonete Ford F-250, sentido Foz do Iguaçu (PR). Tendo a informação de que uma caminhonete com as mesmas características havia sido roubada dias atrás, os policiais deram ordem de parada ao motorista, mas ele fugiu.

Durante a perseguição, o motorista transitou pela contramão e em alta velocidade para despistar os policiais, que acionaram a aeronave da PRF, para auxiliar na localização do motorista. Ele adentrou numa estrada rural que acabou em uma fazenda. Lá, ele conseguiu fugir e não foi mais encontrado.

Em vistoria, os policiais verificaram que a caminhonete havia sido roubada em Cafelândia, no sábado (20), ou seja, há dois dias. Diante dos fatos, a caminhonete foi encaminhada para a Polícia Civil em Matelândia e ficou à disposição do proprietário.

Operação Tamoio II – Iniciada no domingo (21), a operação faz parte de ações coordenadas pela PRF, com uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados, em diversas áreas de atuação, contra a criminalidade.