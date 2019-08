Com ajuda de helicóptero, PRF e Polícia Civil encontram caminhão com cigarro em meio à mata

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil (PC) do Paraná apreenderam um caminhão carregado com cerca de 175 mil carteiras de cigarro no final da manhã desta quinta-feira (29) em São Miguel do Iguaçu (PR), na região oeste do estado.

As buscas, que duraram cerca de 9 horas, tiveram a ajuda de um helicóptero da PRF. O caminhão estava escondido em meio a uma área de vegetação, perto de uma das ramificações do Lago Itaipu, na região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Por volta de 2h30 da madrugada, os policiais receberam uma denúncia anônima de que um veículo estaria sendo carregado com cigarros contrabandeados do país vizinho, perto do lago.

Divididos em várias equipes, os agentes fizeram uma intensa varredura no local, com ajuda do helicóptero. Somente ao meio-dia o caminhão foi encontrado, escondido em meio à vegetação.

Os contrabandistas colocaram diversos galhos sobre o veículo, para dificultar o sua localização. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Receita Federal em Foz do Iguaçu.