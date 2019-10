Coluna ADI do dia 23 de outubro de 2019

Alerta e zelo

O Paraná vive momento mais tranquilo nas finanças, mas segue em alerta e o momento é de extremo zelo, disse o secretário Renê Garcia (Fazenda) sobre o encontro dos sete governadores dos estados do Sul e Sudeste em Florianópolis. As condições das contas públicas ainda são fonte de preocupação e a situação segue crítica no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que apresentam dificuldades para pagar a folha salarial e fornecedores.

Destaque

Renê Garcia diz que o Paraná se destaca pela condição de equilíbrio financeiro com todas as contas em dia e recursos para investimentos. Isso acontece, disse o secretário, porque o Estado cortou despesas num “programa de responsabilidade administrativa”. Garcia alerta que o ambiente econômico nacional é de crise e as dificuldades do Estado podem crescer. “As linhas de comércio e as trocas são afetadas, com reflexos na arrecadação estadual”.

Articulação

O secretário reforçou a necessidade da atuação conjunta dos estados na articulação política para destravar as pautas econômicas no Congresso Nacional. “As reformas são mais que urgentes, tanto a da Previdência como a Tributária. O próximo ano, no entanto, pode exigir do Paraná o que já vem acontecendo em outros estados. Talvez tenhamos que assumir um programa agressivo de ajustes de despesas e de aumento da arrecadação”.

Interiorização

Nesta quarta-feira, o governador Ratinho Junior instala as secretarias estaduais em Ponta Grossa. E na próxima semana, reúne a partir do dia 30, os prefeitos das 399 cidades do Paraná estarão em Foz do Iguaçu. Os deputados estão antecipando as sessões para segunda e terça-feira para acompanhar a interiorização do governo. Em Foz, Ratinho Junior vai anunciar recursos para novas obras.

PSDB em Guarapuava

O presidente do PSDB do Paraná, Paulo Litro, coordena hoje o encontro do partido em Guarapuava com líderes políticos da região centro-sul. O advogado Samuel Ribas vai presidir a executiva municipal tucana. O ex-prefeito Fernando Ribas Carli confirmou presença na reunião.

Queremos ferrovia

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, reafirmou no encontro de cooperativas em Cascavel que, entre as principais demandas do oeste, está a de uma ferrovia para escoamento da produção, especialmente de carnes. Grolli defende que o Paraná carece de “uma nova versão de concessão, um programa de investimentos em melhorias nas ferrovias e em novos trechos como o de Cascavel a Paranaguá, aproveitamento de parte da malha existente e a ampliação da linha da Ferroeste para Mato Grosso do Sul e para o Paraguai via Foz do Iguaçu”.

Força Jovem

Deputadas e deputados jovens, 52% dos parlamentares, trouxeram novas práticas ao Legislativo federal: gabinetes compartilhados, projetos em conjunto, lideranças de comissões e relatorias de projetos importantes. Os jovens se auxiliam, relatam projetos uns dos outros e participam de reuniões conjuntas. Todos têm forte presença nas redes sociais, participação em movimentos de renovação política e o fato de terem nascido em uma “geração conectada”. A deputada Luisa Canziani (PTB-PR), por exemplo, propôs um projeto de lei que prevê a prestação digital de serviços na administração pública.

Era para ser

O presidente Jair Bolsonaro disse à imprensa que defendeu o nome do deputado paranaense Filipe Barros para liderança do PSL na Câmara dos Deputados, mas que sua proposta foi vencida pela resistência da deputada Carolina Toni (SC) e Bibo Nunes (RS).