Coluna ADI do dia 18 de outubro de 2019

Coren em Londrina

O Conselho Regional de Enfermagem vai inaugurar a subseção do Coren em Londrina dia 6 de novembro. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a enfermeira Maria Goretti David Lopes, vai representar a pasta no ato. Maria Gorreti, ex-diretora executiva do Coren, foi responsável pela compra da nova sede estadual em Curitiba, uma conquista da categoria.

É muito candidato

A corrida eleitoral nem começou e já tem uma profusão de pré-candidatos em reuniões e nas articulações entre os partidos – na majoritária serão permitidas as coligações. Somente em Curitiba já são 31 pré-candidatos a prefeito. Resta agora é combinar os votos com os curitibanos.

E o PSL?

As últimas notícias do PSL davam conta que o presidente Jair Bolsonaro tirou a deputada Joice Hasselmann (SP) da liderança do Governo, que o deputado Felipe Francischini (PR) reclamou que não foi atendido pelo governo desde o início do mandato em fevereiro e que o Delegado Waldir (GO), líder do partido na Câmara dos Deputados, diz que tem áudio que vai implodir Bolsonaro. Mas tudo pode mudar nesta sexta-feira.

Lei Antifumo

Há dez anos a Lei Antifumo proíbe o uso de cigarro em ambientes coletivos fechados em todo o Paraná. Agora um projeto de lei dos deputados Romanelli (PSB) e Michele Caputo (PSDB) amplia a proibição para locais de uso coletivo abertos, como parques e praças. A proposta está na CCJ e deve seguir nos próximos dias ao plenário para votação dos deputados.

Hospital da Criança

A deputada Maria Victória (PP) destacou a liberação de R$ 25 milhões do orçamento federal deste ano e mais R$ 24 milhões em fevereiro de 2020 para a construção Hospital da Criança de Maringá. As obras estão em ritmo acelerado. O hospital será referência para 115 cidades do noroeste, terá 160 leitos, um centro de pesquisa de doenças raras, vai oferecer 21 especialidades e a previsão de conclusão é para março do ano que vem. “Agradeço ao governador Ratinho Junior por dar continuidade a esse projeto tão importante iniciado no Governo Cida Borghetti”.

SUS contra o câncer

O Congresso Nacional aprovou projeto de lei que o obriga o SUS a fazer o exame de detecção de câncer em 30 dias. Especialistas dizem que será necessário que os órgãos públicos disponibilizem médicos e equipamentos para o SUS cumprir a exigência. O projeto segue para a sanção presidencial.

***Almoço dos Pioneiros

Em comemoração aos 68 anos de Cascavel, o Centro Cultural Gilberto Mayer organiza a 26ª edição do tradicional Almoço dos Pioneiros no dia 14 de novembro no Tuiuti Esporte Clube. Os pioneiros podem levar fotos históricas e deixar seus depoimentos para o “Projeto Memória Viva”.

Plano urbano

O presidente do MDB do Paraná, João Arruda, escalou o arquiteto Forte Netto para elaborar o novo desenho do espaço urbano que vai integrar o plano de governo na disputa eleitoral de Curitiba. “Definimos algumas diretrizes para o nosso plano de governo que vai priorizar transposições na linha verde e a reorganização do transporte urbano”, disse João Arruda, pré-candidato a prefeito.