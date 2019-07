Coluna ADI do dia 16 de julho de 2019

Sem mensalidade

O ministro Abraham Weintraub (Educação) negou que as universidades federais passarão a cobrar mensalidades: “Dia 17, apresentaremos a reformulação das universidades federais, que continuarão públicas e os estudantes não pagarão pela graduação. Haverá mais liberdade para pesquisa e trabalho!”. O ministro reforçou que “não há privatização alguma” nas federais. “Teremos um modelo moderno, que nos aproximará da Europa, Canadá, Israel, Austrália, EUA”.

Homenagem ao Inesco

O deputado Michele Caputo (PSDB) entregou, durante a 5ª Mostra Paranaense de Pesquisas em Saúde em Londrina, uma homenagem da Assembleia Legislativa ao Instituto de Estudos em Saúde Coletiva pelos serviços prestados no incentivo à inovação na área da saúde. “O Inesco é um patrimônio do Estado e merece toda a reverência. Graças a mostras como esta, experiências exitosas de diversas cidades estão sendo compartilhadas e replicadas em diversos municípios do Paraná”, disse Michele Caputo.

Nova PEC

O Senado deverá incluir os servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência Social por meio de uma segunda PEC, afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O tucano adiantou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RR) já chancelou o plano e que vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para garantir que a PEC paralela tenha um caminho suave entre os deputados também.

Voto distrital

O vice-presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, propôs ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a adoção já em 2020, do voto distrital misto em cidades com mais de 200 mil habitantes. A proposta é separar os municípios em distritos que vão eleger os vereadores isoladamente. A divisão de cada cidade em distritos seria feita pelo próprio TSE, que convocaria audiência pública com representantes dos partidos políticos para definir os critérios e os limites de cada um.

Greca paga dívida

Enquanto a maioria das prefeituras acumula dívidas e inadimplência com companhias de limpeza urbana na ordem de R$ 16 bilhões, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), está prestes a encerrar a dívida com o lixo. Já foram pagos 90% dos débitos. Quando assumiu em 2017, Greca encontrou uma dívida com o principal fornecedor de serviço de limpeza urbana de R$ 95,6 milhões. Ao consórcio intermunicipal de gestão de resíduos sólidos urbanos, a dívida era de R$ 30 milhões.

Hospital de Foz

A Itaipu Binacional vai investir R$ 64,7 milhões na reforma e ampliação do Hospital Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu. O hospital completou 40 anos e atende também a região oeste. No ano passado, foram 13.561 internações, 6.762 cirurgias, 4.421 partos, 170.647 exames, 1.615 procedimentos de hemodinâmica e 23.166 sessões de quimioterapia e radioterapia. Foram ainda 253.658 consultas eletivas e 89.573 consultas de urgência e emergência, além de 8.834 procedimentos de hemodiálise.

Prêmio da Fecomércio

A Fecomércio entregou o prêmio Guerreiro do Comércio para 47 personalidades que se destacaram como empreendedores que geraram empregos e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná. Um dos homenageados foi o senador Oriovisto Guimarães (Pode): “Fiquei muito honrado com a homenagem da Fecomércio: a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná. Desde a criação, há 51 anos, esta homenagem foi prestada a apenas 26 personalidades. Nesta edição, também receberam a comenda o jurista Eduardo Rocha Virmond e o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço”.