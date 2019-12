Coluna ADI do dia 10 de dezembro de 2019

Candidatos

O PSB vai ter candidatos a prefeito na maioria das cidades do Paraná, principalmente nos grandes colégios eleitorais do Estado. O deputado Luciano Ducci é pré-candidato a prefeito em Curitiba e o deputado Tiago Amaral, em Londrina. “São dois nomes mais do que representativos que aliam a experiência no legislativo e no executivo e têm o perfil de gestores públicos que tanto Curitiba e Londrina precisam”, disse o deputado Romanelli, vice-presidente do PSB do Paraná.

Tarifa Zero

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa realiza hoje audiência pública sobre o projeto Tarifa Zero para o Transporte Público. A intenção é elaborar um projeto de iniciativa popular que assegura o acesso gratuito ao transporte coletivo urbano e metropolitano em todo o País.

***Amado Paraná

A deputada Christiane Yared (PL) descreveu em suas redes socais a satisfação de trabalhar pelos paranaenses e a alegria de ver o esforço se concretizando: “É pela aprovação de mais oito emendas na Casa. Ao todo, em cinco anos de mandato já foram mais de 32 proposições, sendo três projetos de lei aprovados. Trabalho que não para, em prol do meu amado Paraná”.

***Pente-fino

O deputado Delegado Francischini (PSL) destacou a economia gerada pelo pente-fino feito pelo INSS em aposentadorias, pensões e auxílios suspeitos de irregularidades. “Já foram cancelados mais de 260 mil beneficiários que mamavam na custa do povo. Acabou a mordomia”, disse. A economia mensal estimada com a medida foi de R$ 336 milhões e, em um ano, está estimada em R$ 4,3 bilhões. Ao todo, 1,84 milhão de pessoas estão sendo notificadas.

Emenda I

A Santa Casa de Campo Mourão vai receber R$ 199.601 do governo federal que serão usados na compra de medicamentos e produtos hospitalares. O dinheiro é resultado de emenda parlamentar do deputado Ricardo Barros (PP). “O deputado tem atuação reconhecida na área nos seus mandatos e, inclusive, na época que ocupou o cargo de ministro da Saúde, fez inúmeros repasses para a Saúde de Campo Mourão”, disse Rodrigo Salvadori, presidente do PP de Campo Mourão.

Emenda II

Os recursos viabilizados por Ricardo Barros serão utilizados para a compra de medicamentos, produtos hospitalares para atendimento de milhares de pacientes. Levantamento da Santa Casa mostra que 96% dos atendimentos na unidade no semestre deste ano foram feitos pelo SUS. Conforme ainda o levantamento, no período foram realizados 5.091 internamentos registrados, 969 nascimentos e a taxa de ocupação hospitalar ficou em 88,05%.

Colégio militar

O governador Ratinho Junior confirmou ao deputado Ademar Traiano (PSDB) e ao prefeito Cleber Fontana (PSDB) a instalação de escola militar em Francisco Beltrão. “Tenho a satisfação de anunciar mais uma grande conquista. O governador Ratinho Junior se comprometeu para, já no início do ano que vem, firmar um acordo para viabilizar uma escola militar em Francisco Beltrão dentro dos parâmetros que existem hoje nas escolas militares na capital do Estado”.