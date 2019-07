Coluna ADI do dia 04 de julho de 2019

Arsenal de armas

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) autorizaram a entrega de um arsenal de segurança para as polícias estaduais. São 42 mil itens entre armamentos, munições, viaturas, equipamentos e coletes balísticos, avaliados de R$ 43 milhões, doados pela Força Nacional da Segurança Pública.

Candidatos

Pelo menos 13 deputados estão dispostos a encarar as urnas no ano que vem nas eleições municipais. Dos federais: Aliel Machado (PSB) em Ponta Grossa; Boca Aberta (Pros) e Filipe Barros (PSL) em Londrina; Ênio Verri (PT) em Maringá; Paulo Martins (PSC), Gustavo Fruet (PDT) e Luizão Goulart (PRB) em Curitiba. Dos estaduais: Homero Marchese (Pros) e Delegado Jacovós (PR) em Maringá; Delegado Francischini (PSL) e Goura (PDT) em Curitiba; Tiago Amaral (PSB) em Londrina; Luiz Fernando Guerra (PSL) em Pato Branco; e Mabel Canto (PSC) em Ponta Grossa.

Santas Casas

A Caixa disponibilizou R$ 3,5 bilhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Os créditos poderão ser usados na qualificação dos atendimentos e reestruturação de dívidas bancárias. Os recursos, do FGTS, podem ser operados ainda pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. Os financiamentos terão juros de até 11,66% ao ano. As operações prazo de até cinco anos para pagamento. No caso da reestruturação de dívidas bancárias, o prazo de quitação será de dez anos.

Prejuízos

Se não forem incluídos na reforma da Previdência, estados e municípios brasileiros devem perder R$ 520 bilhões em dez anos – R$ 350 bilhões nas economias estaduais e R$ 170 bilhões nas municipais. A expectativa de líderes no Congresso Nacional é que a inclusão pode ser feita em plenário.

Visita

O deputado Paulo Litro, presidente do PSDB-PR, e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSDB), encontraram-se em Brasília com os senadores Alvaro Dias (Pode), Oriovisto Guimarães (Pode) e Flávio Arns (Rede). A conversa girou sobre as propostas e os projetos para o Paraná, mas a política e as eleições municipais de 2020 também estiveram na pauta.

Prêmio Ocepar

As inscrições ao 13º Prêmio Ocepar de Jornalismo foram prorrogadas até 31 de julho. O período de veiculação das matérias também foi estendido de 1º de julho de 2018 a 31 de julho de 2019. Os materiais devem fazer referência ao cooperativismo paranaense nas áreas de agropecuária, crédito, saúde, transporte, turismo, habitação, educação, infraestrutura, consumo e trabalho. O tema deste prêmio é: “No campo ou na cidade somos o cooperativismo no Paraná”. A premiação será entregue no mês de setembro em Curitiba.

Cidadão de Cambará

O deputado Romanelli (PSB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, recebe nesta quinta-feira (4) o título de Cidadão Honorário de Cambará: “Tenho uma ligação fraternal com Cambará. Convivi com o ex-prefeito e deputado Mamede durante quase 30 anos. Se hoje sou o deputado do Norte Pioneiro, foi graças à generosidade dele, que me abriu as portas do município e da região lá no final dos anos 80”.