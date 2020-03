Coluna ADI: Contra a dengue, Força-tarefa e FGTS

***Contra a dengue

Londrina passa a ter um centro exclusivo para tratamento de pessoas com dengue. Atendimentos serão realizados no prédio onde funcionava o Centro da Convivência da Pessoa Idosa, na zona norte. Local vai funcionar de segunda a sábado. A cidade, com 3 mil casos confirmados em dois meses, vive uma epidemia da doença e, como medida de prevenção, decidiu multar moradores de imóveis que tiverem focos do mosquito.

Força-tarefa

O secretário Beto Preto (Saúde) disse que o combate da dengue vai se intensificar. Já são 106 cidades em epidemia e, com 44.441 casos confirmados – uma incidência de 336,21 por 100 mil habitantes -, a situação no Paraná também passou para o patamar de epidemia. “Faço um apelo a todos os prefeitos a combater a dengue de forma incisiva. O mosquito está evoluindo, tornou-se resistente aos pesticidas. O combate é questão de higiene, de manter nossos quintais livres do acúmulo de água”, afirmou o governador Ratinho Junior.

FGTS

O governo federal avalia novas medidas para liberar mais recursos do FGTS e, assim, estimular o consumo e a atividade econômica. Uma das ideias em estudo é permitir que os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário possam usar os recursos – equivalentes a até três anos de saque – como garantia de empréstimo em qualquer banco. Outra opção é semelhante à antecipação do Imposto de Renda: o trabalhador poderá retirar antecipadamente o montante de três saques anuais.

Delatores

O governo federal está cobrando R$ 1,5 bilhão de tributos de delatores das operações de combate à corrupção, como a Lava Jato, calculados em cima da movimentação financeira ilegal e do patrimônio oculto (declarados por eles próprios). Dentre eles estão alguns dos principais delatores da operação, como o doleiro Alberto Youssef, que responde a uma das maiores dívidas – somados, os tributos chegam a R$ 652,6 milhões.

Lava Jato

Em mais de cinco anos, a Lava Jato conseguiu recuperar R$ 4 bilhões por meio de delações premiadas, acordos de leniência de empresas, termos de ajustamento de conduta e renúncias de réus ou condenados. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público Federal.

Sob ataque

Somente neste ano, os ataques cibernéticos à administração federal chegaram a quase mil. Diante da ofensiva cada vez mais ousada de hackers aos sistemas operacionais e de informações de empresas de energia, ministérios, bancos federais e polícias, o Planalto lançou diretrizes para estratégia nacional de segurança cibernética para resguardar as redes e ativar planos de contingência em caso de invasão.

Condutoras

Dados divulgados pelo Detran mostram que o Paraná tem 2.132.139 condutoras. As mulheres representam 35% do total de condutores. Comparado a 2010, o aumento impressiona. Foram quase 1 milhão de novas motoristas habilitadas. Em janeiro de 2010 eram cerca de 1,25 milhão de motoristas mulheres e menos de 30% dos habilitados.

***Obras

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) garantiu que todas as obras do Orçamento Participativo demandadas pelos moradores em reuniões nos bairros de Foz do Iguaçu serão executadas. Só na área de educação já estão reservados mais de R$ 36 milhões para ampliação, construção e reforma de nove escolas e quatro centros de educação infantil.