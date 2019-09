Clima tenso na fronteira entre Brasil e Paraguai

O clima tenso tomou conta da Aduana paraguaia na fronteira entre Brasil e Paraguai na manhã dessa terça-feira (10).

Manifestantes organizaram um protesto motivado pelo descumprimento do acordo celebrado nessa segunda-feir (9), que elevou a cota de compra de produtos brasileiros de US$ 150 para US$ 300.

O pelotão de choque da Polícia paraguaia utiliza bombas de efeito moral para dispersar manifestantes concentrados na aduana do país vizinho. Paus e pedras chegaram a ser lançados contra os policiais.

O trânsito na Ponte Internacional da Amizade segue congestionado.

Fonte: Rádio Cultura Foz