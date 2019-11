City Farm FAG reúne milhares de pessoas para disseminação de novidades

A união entre o curso de Agronomia e empresas de renome nacional e internacional resultou no sucesso da primeira edição do City Farm FAG e do 22º Dia de Campo do Centro Universitário FAG. Cerca de 1.500 pessoas passaram pelos 15 estandes montados na Fazenda Escola no último sábado (9), aprendendo sobre o conteúdo exposto voltado ao homem do campo. Participaram acadêmicos de Agronomia, pais de alunos, produtores rurais e convidados.

O novo modelo do evento ocorreu como parte das comemorações pelos 15 anos do curso de Agronomia da FAG, celebrados em 2019.

O curso nasceu para suprir uma lacuna regional na formação de engenheiros agrônomos, tendo colocado no mercado centenas de profissionais. “Foi a forma que encontramos de tornar nosso evento, que já era uma tradição, ainda maior, com mais alcance. Com o auxílio de grandes empresas e com todo o apoio dos mantenedores da instituição, tivemos a oportunidade de levar muitas novidades para os visitantes”, relata a coordenadora do curso de Agronomia, Ana Paula Mourão, que liderou a organizou do evento.

O objetivo do evento foi aliar conhecimento técnico-científico à realidade do mercado. Para isso, o City Farm contou com uma grande lista de parceiros: Basf, Oro Agri, Pioneer, Agroeste, FMC, Grap – Agrocete, Camagril, Mosaic Fertilizantes, Plantar, Spraytec, Syngenta, Coopavel e Ubyfol.

O Dia de Campo foi dividido em estandes, que contaram com palestras de 15 minutos realizadas pelas empresas parceiras e por acadêmicos de Agronomia. As palestras foram repetidas cinco vezes no decorrer do evento.

Além da estrutura da Fazenda Escola, o público teve à disposição food trucks para a compra de lanches e sorvetes, sorteio de prêmios, show musical e cabine de fotos.

Muitos dos pais de alunos presentes no evento são produtores rurais e utilizaram o espaço como forma de atualização das atividades do campo. “Somos produtores rurais, já conhecemos muita coisa, mas nesse ramo sempre tem coisas novas a serem conhecidas. Tudo gira muito rápido. Aqui foi possível aprender questões que poderão ser aplicadas em nossa propriedade. Se não nos adequarmos, ficamos para trás. Temos que parabenizar a FAG por esse grande evento. Encontramos produtores de várias regiões e foi possível trocar experiências também”, enfatiza Helio Bruning.

O City Farm entra oficialmente para o calendário de grandes eventos do Centro FAG, tendo como intuito maior disseminar conhecimento. “É um sentimento de realização profissional. O conjunto de pessoas e a estrutura da FAG fizeram a diferença. O evento é a coroação de todo nosso planejamento que começou meses atrás”, comenta o gerente da Fazenda Escola, Helmuth Bleil.

“Sabemos da importância que o agronegócio tem para a nossa região e queremos poder ajudar a sempre melhorá-lo. Para isso, preparamos nossos acadêmicos com o que há de melhor, assim, eles vão se destacar no mercado e impulsionar o crescimento desse setor”, afirma o reitor Assis Gurgacz.

“Parabenizo a nossa equipe por todo o trabalho desenvolvido aqui. Ficou tudo maravilhoso! Além disso, sentimos muito orgulho em passar pelos estandes e encontrar vários de nossos egressos em posição de destaque nas empresas”, complementa a pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira.