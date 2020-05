Cisop planeja retomada de 30% dos atendimentos ambulatoriais dia 1º

Cascavel – O Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), juntamente com os órgãos oficiais, pretende promover a ampliação dos atendimentos ambulatoriais aos municípios que compõem o consórcio a partir do dia 1º de junho. Tempo necessário para que se providenciem os ajustes visando à proteção dos pacientes contra a contaminação da covid-19.

Até então, o Cisop vem fazendo atendimentos via telemedicina, com médicos da sede em contato com médicos da cidade do paciente, para diagnóstico e receita médica.

A retomada dos atendimentos presenciais é realizada em consonância com o Ministério Público e também com base nas deliberações do COE (Centro de Operações de Emergência), do qual o Consórcio participa.

Conforme o plano de contingência, serão realizadas em média 30% das consultas normalmente ofertadas, devido a regras de distanciamento social.

Cabe a cada município reorganizar a lista de pacientes e comunicar os mesmos sobre o reagendamento.

Já em relação aos exames, o Consórcio afirma que todos os que foram agendados desde o início da pandemia foram realizados e continuarão.

Vale ressaltar que se trata da retomada de consultas. As cirurgias eletivas permanecem suspensas.

Transporte de pacientes

Além das medidas de prevenção ao novo coronavírus que devem ser tomadas nos consultórios, outro desafio é o transporte dos pacientes feito pelos municípios. Em relação a essa etapa, o Cisop informa que o transporte será feito de forma reduzida, atendendo aos preceitos do distanciamento de um assento entre passageiros, com medidas de higienização de mãos, desinfecção dos veículos, proibição de permanência do veículo o dia todo na cidade polo, obrigação do uso de máscaras e outras medidas.

Ciscopar

Com sede em Toledo, o Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste) também já organiza a retomada dos atendimentos ambulatoriais. A proposta apresentada pelo Consórcio ao COE de Toledo deve ser avaliada nesta quarta-feira (13). Caso seja aprovada, os prefeitos dos 18 municípios que fazem parte do Ciscopar devem se reunir novamente para deliberar sobre a data da retomada.