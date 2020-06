Cinco pessoas são detidas e estabelecimentos são fechados em fiscalização em Cascavel

Forças de segurança e órgãos de fiscalização realizaram, na noite desta quinta-feira (11), mais uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) em Cascavel. O foco da operação foi ampliar as ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para verificar se o decreto em vigor, que impõe medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), está sendo cumprido, além de verificar possíveis irregularidades.

No primeiro estabelecimento comercial fiscalizado, no centro da cidade, foi lavrada uma notificação pelo Corpo de Bombeiros para pedido de vistoria no local.

No Bairro São Cristóvão, uma tabacaria foi notificada e lacrada por funcionar sem alvará, sem licença da vigilância e do Corpo de Bombeiros. No mesmo bairro, uma pizzaria foi notificada por falta de documentação e fechada durante a fiscalização.

Uma tabacaria que funcionava no Bairro Consolata foi notificada pelo Corpo de Bombeiros e autuada pela Vigilância Sanitária por comercializar tabaco irregular. O material foi apreendido e destruído no momento da abordagem.

Ao lado de uma lanchonete no Bairro Periollo, que estava fechada, a equipe se deparou com uma aglomeração de pessoas e abordou o grupo. Nesse local, 18 pessoas foram abordadas e cinco acabaram detidas e encaminhadas para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) por desacato, ameaça, desobediência, injúria e dano ao patrimônio.

Números

No total, a operação vistoriou cinco estabelecimentos e três foram notificados e um deles lacrado. Os agentes públicos orientaram 75 pessoas, orientaram dois motoristas de veículos e encaminharam cinco pessoas para a delegacia da Polícia Civil.