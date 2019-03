Ciclista bate em carreta

Walace Ricardo Caires, 18 anos, ficou gravemente ferido na tarde de ontem ao atravessar a BR-277, no perímetro urbano de Cascavel. Ele atravessava a rodovia quando colidiu em uma carreta. O motorista da carreta contou que o rapaz cruzou a frente do veículo e, se freasse, atropelaria o ciclista, por isso invadiu a contramão e o ciclista bateu na lateral do caminhão.

De acordo com os socorristas do Siate, o ciclista teve ferimentos graves na cabeça e foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

O motorista da carreta foi submetido ao teste do etilômetro, que constou zerado.

Passarela

O acidente aconteceu cerca de 50 metros da passarela e o Corpo de Bombeiros voltou a alertar para o uso seguro para a travessia das rodovias tanto para pedestres quanto para ciclistas.