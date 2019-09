China aciona OMC contra as tarifas impostas pelos EUA

Genebra – A China entrou com um processo contra os Estados Unidos junto à OMC (Organização Mundial do Comércio) por causa de tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, disse o Ministério chinês do Comércio nessa segunda-feira (2).

Os Estados Unidos começaram a impor tarifas de 15% sobre uma variedade de produtos chineses no domingo – incluindo calçados, relógios inteligentes e TVs de tela plana -, enquanto a China começou a cobrar novas alíquotas sobre o petróleo dos Estados Unidos, na mais recente escalada de uma contundente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A China não divulgou detalhes sobre seu procedimento legal, mas disse que as tarifas americanas afetam US$ 300 bilhões de exportações chinesas.

As últimas medidas tarifárias violaram o consenso alcançado pelos líderes da China e dos EUA em uma reunião em Osaka, Japão, informou o Ministério do Comércio no comunicado. A China defenderá firmemente seus direitos legais de acordo com as regras da OMC, acrescentou o ministério.

O processo é o terceiro protocolado por Pequim para contestar as taxas do Governo Donald Trump na OMC.

A guerra

Autoridades americanas disseram que estão penalizando a China pelo roubo de propriedades intelectuais que não são cobertas pelas legislações da OMC, embora muitos especialistas em comércio digam que qualquer aumento de tarifas acima do máximo permitido deve ser justificado na OMC.

Outros especialistas também criticam a decisão da China de combater fogo com fogo, ao impor taxas a produtos americanos que são importados pelos chineses, também sem autorização da OMC.

Na última sexta-feira (30), os Estados Unidos publicaram uma defesa escrita para o primeiro dos três casos legais, argumentando que a China e os EUA concordaram que o tema não deveria ser julgado na OMC.

“A China tomou a decisão unilateral de adotar medidas políticas industriais agressivas para roubar ou adquirir de maneira injusta a tecnologia de seus parceiros comerciais; os EUA adotaram medidas tarifárias para tentar obter a eliminação das políticas chinesas injustas e distorcidas de transferência de tecnologia”, disseram os norte-americanos.

Pelas leis da OMC, Washington possui 60 dias para tentar resolver a mais recente disputa. Após o prazo, a China poderá pedir para que a OMC decida, em um processo que levaria vários anos e poderia terminar com a China obtendo aprovação da OMC para assumir sanções comerciais caso os EUA sejam declarados culpados por quebrar as regras.