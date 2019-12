Chega a Cascavel o show “Violas pantaneiras”

Após três anos na estrada, aplaudidos em vários estados, chegou agora o momento de Cascavel também ver de perto Paulinho Simões e João Ormond. Nesta sexta-feira (13), às 20h, eles se apresentarão no anfiteatro do CRM, anexo à Associação Médica de Cascavel (AMC). A entrada é franca. O evento faz parte da comemoração dos cinquenta anos da AMC e terá a participação do cascavelense Ricardo Denchuski fazendo a abertura do show.

Paulo Simões, carioca de nascimento, cresceu em Campo Grande, antigo Mato Grosso (hoje Mato Grosso do Sul), onde descobriu a música. Trabalhou com Geraldo Espíndola, bem como Tetê Espíndola. Em 1975, compôs a música que o tornaria famoso em todo o Brasil: trem do Pantanal. Paulo Simões já foi indicado ao Grammy latino em 2016, na categoria “Melhor canção em língua portuguesa”, com a canção “d de Destino”, em parceria com Almir Sater e Renato Teixeira, com o álbum “Ar”. Recebeu também o prêmio Sharp de melhor composição regional, em 1992.

Suas composições foram gravadas por Sérgio Reis, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, Sandy e Júnior, Maria Betania, Michel Teló, Zezé di Camargo e Luciano, entre outros, além do parceiro, Almir Sater, que contribuiu para fazer suas canções conhecidas nacionalmente.

Seu parceiro, João Ormond, iniciou sua carreira na década de 80, participou de diversos movimentos musicais no Mato Grosso. Cantor, violeiro, compositor e historiador, João Ormond vem divulgando seu trabalho Brasil afora por meio de suas composições.

SERVIÇO:

O quê? Show “Violas Pantaneiras”;

Quando? 13 de dezembro, às 20:00;

Onde? Associação Médica de Cascavel (AMC), Rua Jequitibá, 559, Recanto Tropical.

A entrada é franca.