Céu Azul registra o 10º caso de coronavírus

Uma senhora de 57 anos, moradora de Céu Azul, testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame chegou na noite de ontem (04/06), via sistema, do IBMP – Instituto de Biologia Molecular do Paraná.

Tão logo apresentou os sintomas de gripe forte, condizentes com coronavírus, foi coletado material para exame e remetido à Rede Estadual de Laboratórios.

O caso desencadeou uma série de outras coletas e, durante o dia de hoje, várias pessoas serão testadas e passaram a figurar como casos suspeitos/notificados. Houve uma mudança nos protocolos que possibilitou a ampliação do número de exames.

APRESENTANDO SINTOMAS PROCURE A SAÚDE

A secretária de Saúde, Silvia Franceschini, alerta a população que a menor suspeita de gripe, ou que apresente um dos sintomas associados ao coronavírus, a pessoa deve procurar o sistema de Saúde, por meio do Plantão Covid-19: whatsapp 99139-3656 (durante o dia e final de semana) e 99983-8988 (durante a noite de segunda a sexta-feira).