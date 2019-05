Cettrans organiza leilão de 500 veículos

Deve ser publicado nos próximos dias pela Cettrans o edital de notificação dos proprietários de cerca de 500 dos mais de mil veículos apreendidos que estão hoje no pátio da Companhia, em Cascavel.

De acordo com o gerente da Divisão de Fiscalização de Trânsito, Alex Sandro Vitório, esse é o primeiro passo para a viabilização do leilão. “Primeiro notificamos os proprietários, que num prazo de dez dias devem retirar os veículos do pátio. Depois disso, daremos encaminhamento à organização do leilão, que deve contar com lotes de sucata também, mas deve oferecer na sua maioria veículos aptos à circulação. Nós estimamos que o leilão ocorra no fim de junho ou início de julho”, explica.

No leilão estarão disponíveis motocicletas e carros, tanto para sucata quanto para circulação.

Carros guinchados

A reportagem do Jornal HojeNews recebeu uma série de reclamações sobre carros estacionados no Centro, em vagas muitas vezes não sinalizadas corretamente, que estão sendo guinchados. “Estacionei meu carro em uma vaga para carro, mas ele tomou parte de uma vaga para moto que não estava sinalizada. Voltei meia hora depois e o agente da Cettrans já tinha solicitado o guincho”, conta uma motorista, que preferiu não se identificar.

Um dia antes dois carros estacionados em local que recentemente virou ponto de ônibus, na Rua Pernambuco, também sem sinalização horizontal, foram guinchados.

Caso o veículo seja guinchado, além do valor do serviço de guincho, o proprietário paga entre R$ 40 e R$ 60 por diária durante o tempo que o veículo permanece no pátio da Cettrans.

Apesar das queixas, a Cettrans informou que as remoções de veículos estacionados ocorrem conforme chegam as denúncias e imediatamente é feita a fiscalização de praxe. Não existe equipe específica, todos os agentes podem realizar a fiscalização e solicitar a remoção do veículo.

A companhia afirmou que, em maio, 16 veículos foram guinchados, enquanto em abril foram 32.

Reportagem: Cláudia Neis