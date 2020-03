Ceonc adota medidas preventivas em relação ao coronavírus

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e os dados relacionados à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Ceonc Hospital do Câncer de Cascavel e Francisco Beltrão informou que a partir desta segunda-feira (16), adota novas medidas preventivas.

Com o objetivo de garantir a segurança dos funcionários e pacientes e, também, evitar a propagação da doença, ficam determinadas pelo prazo de 15 (quinze) dias:

a) Suspensão da atuação de estagiários dentro das unidades hospitalares;

b) Suspensão de visitas religiosas, ações solidárias e outras atividades que promovam circulação ou aglomeração de pessoas;

c) Limitação no número e frequência de visitas aos pacientes – será liberado apenas um horário por dia, os pacientes não poderão receber mais de uma visita ao mesmo tempo e os visitantes devem ter menos de 60 anos;

d) Pacientes em acompanhamento ambulatorial e não emergenciais deverão ter as consultas reagendadas;

e) Resultados de exames de rotina e realização de exames preventivos deverão ser adiados até nova orientação.

O Hospital informa, ainda, que se manterá aberto para a continuidade dos tratamentos oncológicos, sem interromper protocolos de radioterapia e quimioterapia e sem cancelar procedimentos cirúrgicos previamente agendados ou considerados de urgência para que não ocorram atrasos ou danos à saúde dos pacientes. Em relação ao encaminhamento de novos casos, serão atendidos novos pacientes de primeira consulta e que necessitem avaliação com maior urgência.

Em complemento às orientações, o Ceonc também recomenda que pessoas que apresentem sinais e sintomas do Coronavírus, tais como tosse seca, dificuldade respiratória, coriza e dores no corpo, evitem frequentar o Hospital, considerado local de risco, visto que atende pacientes imunossuprimidos.

Em casos de dúvidas, o Hospital se coloca à disposição pelos telefones (45) 3220-4100, em Cascavel e (46) 3055-6161, em Francisco Beltrão.

O CeoncHospital do Câncer possui papel importante no combate ao câncer e reforça que mesmo neste momento delicado, continuará à disposição da população.