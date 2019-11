Celulares e máquinas de cartão são encontrados em estepe de veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal ) por volta do meio dia desta segunda-feira (25), na Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu/PR, apreendeu um veículo Palio Week ELX com várias mercadorias descaminhadas dentro do estepe do veículo.

O veículo era ocupado por um homem de 61 anos e uma mulher de 42 anos.

Durante a fiscalização ao veículo, a equipe observou objetos ocultos no estepe e ao retirar o pneu constatou que ele havia sido cortado e preparado para acondicionar objetos em seu interior, onde havia celulares e máquinas de cartão de crédito de origem estrangeira sem comprovação fiscal.

A passageira disse que não sabia das mercadorias e o condutor assumiu a propriedade dos bens.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Descaminho, sendo veículo, envolvidos e mercadorias encaminhados à Receita Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.