Casos positivos representam 17% do total de exames para covid-19 feitos em Cascavel

A Secretaria de Saúde divulgou no início da tarde desta sexta-feira (8), os números atualizados da covid-19 em Cascavel. Os casos positivos do novo coronavírus no município já são 90.

Os casos positivos da doença no município representam 17% do total de exames já realizados desde o início da pandemia. Durante esse período já foram feitos 495 exames. Destes, 2% aguardam o resultado e 81% tiveram o resultado negativo para covid-19.

Dos casos positivos, 80 tiveram o resultado através de exame laboratorial, cinco por teste rápido e cinco por teste clínico-epidemiológico. Outras 11 pessoas aguardam o resultado dos exames.

Já foram descartados 348 casos com exame e 51 por teste rápido, 258 pessoas estão em isolamento por terem sintomas. Os casos liberados do isolamento já são 4.286.

