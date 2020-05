A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (1) o boletim atualizado do novo coronavírus no município. A cidade já tem 85 casos confirmados da doença e 13 aguardam o resultado dos exames.

Os casos em monitoramento com sintomas e sem exame são 325, foram descartados 286 casos com exame. Os casos liberados do isolamento são 325.

