Cascavel será Regional Amarela em setembro

Cascavel será sede da fase regional dos Jogos Escolares da Juventude em setembro. O presidente do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), Paulo Wanderley Teixeira, parabenizou a cidade pela estrutura esportiva e hoteleira, que receberá mais de mil atletas de nove estados brasileiros para seletivas da maior competição estudantil do País.

“É uma conquista para toda a cidade, graças à nossa estrutura, nossos espaços esportivos, um evento que atrairá não apenas os atletas, mas toda a equipe técnica, as delegações do COB, a mídia nacional, os pais e os amigos dos atletas, enfim, pelo menos 2 mil pessoas de todo o País circularão por aqui, movimentando nossa rede hoteleira, usufruindo do nosso turismo, gastronomia e colocando nossa cidade no cenário nacional do esporte”, pontuou Paranhos.

Para ser a Regional Amarela, Cascavel estava no páreo com a catarinense Joinville e precisou cumprir uma série de requisitos e obrigações para ser escolhida pelo COB, cuja diretoria realizou visitas técnicas nas dez cidades de todas as regiões do País para escolher as sedes.

Desde 12 de fevereiro dois representantes da entidade rodaram o Brasil em busca das melhores estruturas para receber o futuro do esporte nacional.

As visitas tiveram o objetivo de instruir as cidades candidatas e validar a documentação para definição das vencedoras. Os principais critérios para a definição das sedes foram as garantias governamentais de atendimento ao caderno de encargos, cessão dos locais de competição e centro de convenções (etapa nacional) e disponibilidade e tarifa da rede hoteleira.

De 2 a 6 de setembro

Cascavel sediará a denominada Regional Amarela (Sul/Sudeste/GO/MS) de 2 a 6 de setembro. Em setembro também receberão etapas regionais as capitais Palmas (TO), a Regional Verde (Norte/DF/MT), de 11 a 15 de setembro; e Natal (RN), que será a Regional Azul (Nordeste): 20 a 24 de setembro. A catarinense Blumenau ficou com a fase nacional, que será de 16 a 30 novembro.

Benefícios

A Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel trabalha desde dezembro de 2018 para conquistar essa competição para a cidade e envolveu diversas entidades nessa bandeira.

De acordo com o presidente da Fundação, Leo Mion, e o diretor de Esporte e Lazer, Daniel Scalco, agora será montada uma comissão de infraestrutura e logística com membros da prefeitura e da Câmara de Vereadores, do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), do Convention and Visitors Bureau de Cascavel, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel e da rede hoteleira e demais entidades para viabilizar o evento e cumprir os requisitos acordados.

Jogos reúnem mais de 2 milhões de jovens

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A fase nacional, organizada pelo COB, reúne anualmente mais de 6 mil alunos-atletas de 12 a 17 anos de todo o Brasil, que competem em 14 modalidades, em um clima de interação, respeito e amizade.

“Os Jogos Escolares 2019 serão realizados mais uma vez de Norte a Sul do país. O que é um motivo imensa satisfação para o COB e reforça nossos objetivos de aumentar a abrangência desta importante competição para a identificação de talentos para o esporte nacional. O novo formato dos Jogos Escolares vem se mostrando muito bem sucedido, além de mais atrativo e acessível para as cidades”, ressaltou Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

Novo formato

De acordo como o COB, desde o ano passado, a maior competição estudantil do País é disputada em novo formato. Agora, são três etapas regionais, destinadas a classificar as modalidades coletivas, e uma nacional, reunindo mais de 6 mil atletas dos 26 estados mais o Distrito Federal. O novo formato gerou uma redução orçamentária de aproximadamente 30% em relação aos anos anteriores. Em 2018, Natal (RN), Manaus (AM) e Joinville (SC) receberam os Jogos Escolares da Juventude.

Revelações de estrelas

Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram vários atletas para o alto rendimento, como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô. Além delas, nomes como Hugo Calderano, Raulzinho, Ana Claudia Lemos e Leonardo de Deus, que integraram o Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, deram seus primeiros passos no esporte nos Jogos Escolares.

Da delegação brasileira que participou dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018, 33 atletas entre 59 possíveis em 11 modalidades são oriundos da maior competição escolar do País.