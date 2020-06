A Prefeitura de Cascavel confirmou há pouco a morte de mais uma pessoa por covid-19. A vítima é um homem, de 34 anos de idade, cujos sintomas tiveram início no dia 16 de maio. Ele procurou a UPA no dia 23 e no mesmo dia foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele testou positivo para SARS-CoV-2 pelo Lacen.

O paciente apresentava comorbidade de diabetes e teve pioria do quadro hoje (1º), evoluindo para óbito.