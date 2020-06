Cascavel registra o 11º óbito de paciente confirmado com covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel informou na tarde desta segunda-feira (8), que o município registrou o 11° óbito de paciente com diagnóstico confirmado de covid-19.

A paciente era do sexo feminino, tinha 63 anos e apresentava comorbidades de obesidade, hipertensão e enfisema pulmonar. Deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Brasília em 28/05, e foi transferida para o Hospital Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand em 31/05.

Os sintomas iniciaram em 26/05 e a coleta do exame ocorreu em 29/05 com resultado positivo para SARS-CoV-2 pelo LACEN (Laboratório Central) do Paraná em 04/06. O óbito foi confirmado em 08/06.