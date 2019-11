Cascavel registra 32º homicídio de 2019

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Cascavel divulgou na manhã desta segunda-feira (25) detalhes sobre o 32º homicídio registrado pela DH em Cascavel em 2019.O crime aconteceu em uma residência da Rua Girassol no bairro Guarujá.

De acordo com a Delegada Raisa Vargas, a equipe foi acionada por uma situação de achado de cadáver por volta das 10h da manhã de sábado (23). No local foi encontrado o corpo de Jacir Alves de 60 anos, que já estava em adiantado estado de decomposição.

Segundo a Delegada, pelas condições do corpo e por depoimentos de testemunhas, acredita-se que Jacir tenha sido morto na segunda-feira, dia 18, quando ele foi visto pela última vez. A investigação já está bastante avançada, inclusive com indicativo de autoria do crime.

O corpo foi encontrado após os vizinhos sentirem forte odor vindo da residência e a presença de muitas moscas no local. Com a suspeita, a Polícia Militar foi acionada, arrombou a porta que estava trancada por fora e encontrou o corpo.

No local, Jacir estava com uma sacola na cabeça e vários ferimentos pelo corpo causados por faca. A necropsia ainda vai determinar a causa da morte.

Veja a entrevista completa com a Delegada Raisa Vargas:

Pelo balanço feito pelo Jornal Hoje News já são quatro feminicídios, 30 homicídios, dois latrocínios, três mortes em confrontos e 34 mortes no trânsito este ano.