O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta quinta-feira (21) revela que Cascavel já registrou 227 casos positivos de covid-19. Nas últimas 24 horas, foi confirmado diagnóstico positivo de 19 pessoas no Município. No total, 459 já foram descartados e o numero de casos liberados com alta do isolamento domiciliar subiu para 5.025.

Clique aqui e veja Boletim Informativo 22-05-20