Cascavel reforça combate ao coronavírus com higienização de espaços públicos

O combate ao novo coronavírus também chegou às ruas de Cascavel. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, o governo municipal está realizando um trabalho de higienização dos espaços públicos com o objetivo de minimizar a propagação do vírus covid-19. A ação que começou ainda ontem (27) no antigo Terminal Oeste seguiu intensa neste sábado (28), uma vez que as atividades se concentraram ao longo do Calçadão, no coração da cidade, e depois seguiram para as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Tancredo Neves, Brasília e Veneza.

Conforme o secretário de Agricultura, Nei Haveroth, o trabalho consiste em duas etapas: a primeira é a limpeza tradicional dos espaços utilizando água e, posteriormente, é aplicado o hiproclorito de sódio, para reforçar a descontaminação. “O produto é bem diluído, em níveis baixos, para evitar contaminação. Ele é aplicado após a limpeza com a pulverização, para criar uma espécie de selagem e evitar a proliferação do vírus”, explica. A ação, que já foi utilizada em inúmeros países para combater a pandemia, deve ser ampliada na próxima semana em Cascavel. No entanto, os próximos passos da medida ainda serão definidos.

A medida é resultado dos esforços de várias secretarias, como Agricultura, Meio Ambiente, Obras, além de Cettrans/Transitar, empresas do setor privado e, claro, o Corpo de Bombeiros.