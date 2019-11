Cascavel ganha primeira galeria urbana

O cruzamento entre as ruas Natal e Visconde de Guarapuava, no bairro Cancelli de Cascavel (PR) tem despertado, já há alguns dias, a curiosidade de quem mora e passa pelo local.

O muro que delimita o canteiro de obras de um edifício residencial irá receber uma galeria de arte a céu aberto, com quatro murais criados pela artista cascavelense Lari Namaste, sob o tema “jardim”.

A iniciativa foi da construtora responsável e da equipe de comunicação, que acreditam que atitudes de boa vizinhança devem começar antes mesmo de o edifício estar pronto.

O objetivo da “Galleria Giardino” é deixar o bairro mais bonito e tornar a arte acessível para as pessoas. Além disto, os murais foram criados para serem “instagramáveis”, ou seja, gerarem belas fotos para serem publicadas na rede social. Essa é uma tendência já muito comum em bairros com viés artístico de grandes cidades do Brasil, como a Vila Madalena em São Paulo, e que agora chega a Cascavel.

“Nem todo mundo pode ter uma obra de arte dentro de sua casa. E por outro lado, a cidade está cheia de espaços feios e pouco convidativos para a população. Essa é uma iniciativa que quer presentear a nossa cidade com mais beleza, arte e cultura. Acreditamos as construtoras precisam se preocupar com o impacto das suas obras na paisagem urbana, e porque não fazer isso antes mesmo de elas existirem?” comenta Laila Rotter Schmidt, uma das responsáveis pelo projeto.

As lonas que cobrem as obras serão retiradas amanhã (26) às 17h30, entregando oficialmente a galeria para o bairro e para as pessoas que passam por ali. Nesta ocasião, a artista e a equipe responsável estarão presentes no local.

E o futuro, o que reserva?

A ideia é que ao longo da obra, que deve durar cerca de 4 anos, outros artistas também possam expor na Galleria Giardino. Aqueles que tiverem interesse em também exporem suas obras podem acessar este link e se inscreverem.