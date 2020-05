A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na manhã desta terça-feira (19), a sexta morte por covid-19 no município.

O paciente do sexo masculino, 86 anos tinha DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Foi admitido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Brasília em 14/05 com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório no suporte. Em 15/05 foi transferido ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) onde permaneceu em estado grave, evoluindo para óbito em 17/05.