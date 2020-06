Cascavel confirma o 14º óbito de paciente com exame positivo para SARS-CoV-2

A Secretaria de Saúde confirmou neste sábado mais uma morte por covid-19 em Cascavel. Essa é a 14a morte pela doença no município.

A vítima éS do sexo Feminino e tinha 88 anos, com início dos sintomas em 07/06/20, com tosse, hipossaturação, adinamia, e coriza. Internamento na UPA Tancredo em 09/06, apresentando comorbidades como doença cardiovascular, hipertensão, e sem histórico de contato com paciente positivo. Estava internada no suporte a vida da UPA e foi a óbito em 12/06. Teve exame coletado em 10/06 com resultado detectável para coronavírus SARS=Cov2 em 12/06 pelo Lacen.