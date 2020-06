Cascavel confirma mais 53 casos de covid-19; número de infectados sobe para 737

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou neste sábado mais 53 casos de covid-19 no município que já tem 737 pessoas com a doença. Dos casos positivos, 210 pacientes estão com o vírus ativo no organismo.

O município já notificou 7.625 casos, desses, 6.754 tiveram alta do isolamento domiciliar e 871 estão em monitoramento.

Dos casos positivos (210), 11 estão internados em UTI ( Unidade de Terapia Intensiva), 17 em enfermaria, 182 em isolamento domiciliar, 517 recuperados e já foram registradas 10 mortes.

