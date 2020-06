Cascavel anuncia restrições em horários de funcionamento de comércio e serviços

Após a escalada de casos positivos e mortes causadas pela Covid-19, aliada a lotação de leitos de tratamento dos pacientes, a Prefeitura Municipal de Cascavel aumenta o nível de alerta contra o coronavírus, a partir desta segunda-feira (15/06). Com foco prioritário à saúde e preservando atividades econômicas, o decreto 15.499/2020 estabelece restrições a horários de funcionamento do comércio e serviços. A medida foi definida com base nos apontamentos e análise do comitê de crise do gabinete da Prefeitura de Cascavel e atende recomendações do COE (Centro de Operações de Emergências).

As medidas entram em vigor na segunda-feira (15) e dentre as principais mudanças está a antecipação do Toque de recolher para as 20 horas. Permitindo apenas que hospitais, farmácias e laboratórios continuem funcionando após esse horário.

O horário de funcionamento do Comércio e serviços em geral passa a ser de segunda a sexta-feira das 09h30 às 17h30. Exceção aos mercados, bares, lanchonetes e postos de combustíveis que poderão permanecer até às 19 horas. E também das panificadoras que poderão abrir entre às 6h e 19 horas. Os restaurantes e food trucks que poderão atender por delivery até as 22 horas.

No transporte coletivo ficam suspensas as gratuidades e o serviço funcionará com tabela especial de horários, com início às 6 horas e encerramento às 19 horas. Com exceção aos deficientes físicos. A tabela de horários será divulgada na segunda-feira (15), portanto a aplicação das alterações será flexível durante a segunda e cumprida a partir de terça-feira (16), garantindo o acesso à informação e organização dos usuários do transporte coletivo.

Já no fim de semana, Sábado (20/06) e domingo (21/06) será fechamento completo, apenas a abertura de Hospitais, Farmácias e Laboratórios será permitida.