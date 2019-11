Casa e carro são destruídos em incêndio em Assis Chateaubriand 

Assis Chateaubriand – Uma casa e um carro foram destruídos em incêndio, por volta das 01h30 desta quinta-feira (14), na Rua 14 Biz, no Jardim Progresso, em Assis Chateaubriand.

Os moradores estavam no interior da residência, quando na área externa, ouviram um barulho e perceberam que o VW Santana, estava em chamas. Nada pode ser feito, pois o fogo atingiu a casa rapidamente.

Os Bombeiros de Assis Chateaubriand foram mobilizados e combateram as chamas. Na casa tudo foi perdido, desde objetos, roupas até móveis.

Ainda não se sabe exatamente como o fato aconteceu, mas a princípio o fogo começou no veículo que estava na garagem. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Texto e fotos: Policial Web