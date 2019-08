Carro levava mais de mil munições

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nessa quinta-feira (1), 690,6 quilos de maconha e 1.150 munições de diversos calibres após abordagem a um carro na BR-163 em Quatro Pontes. Por volta das 7h30, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista de um GM Astra, com placas de Assis (SP), mas ele desobedeceu e fugiu. Após perseguição, o carro foi encontrado, com o apoio da Polícia Militar, mas o motorista havia fugido, abandonando o veículo com 690,6 kg de maconha e 1.150 munições de arma de fogo, sendo 250 de calibre .380, 250 de calibre 9 mm, 250 de calibre .40 e 400 de calibre .38.