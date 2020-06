Carreta tomba e interdita BR 277 em Virmond

Uma carreta contêiner tombou na tarde deste domingo (7) na BR-277 km 436, em Virmond. O veículo ficou atravessado na rodovia e as duas pistas estão interditadas. Ainda não há informações de como o acidente aconteceu nem sobre a origem ou destino do veículo.

Equipes da Ecocataratas, concessionária que administra o trecho, estão no local para fazer a remoção do veículo. Ainda não há previsão para que as pistas sejam liberadas.

De acordo com a concessionária não há vítimas e também não houve derramamento de carga.

Fotos: PRF