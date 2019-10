Carga de cigarros é apreendida em carro roubado

Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto de Santa Terezinha de Itaipu apreendeu, na madrugada desta terça-feira(22) uma carga de cigarros transportada em um veículo com placas de Foz do Iguaçu.

O veículo foi abordado em fiscalização de rotina na BR 277, Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu/PR, abordou um veículo VW/ Gol com placas de Juranda/PR.

Os policiais perceberam preocupação do motorista, com o fluxo dos outros veículos, resolvendo parar todos os veículos que seguiam em fila logo atrás, logrando êxito na abordagem de um veículo RENAULT/Logan, com placas de Foz do Iguaçu/PR, carregado com cigarros.

Durante a fiscalização foi constatado que os motoristas estavam com o celular em uma conversa ativa no modo viva voz e sendo questionado o motorista do veículo Gol assumiu que realizava o serviço de “batedor” para o veículo Logan.

Após uma fiscalização detalhada foi constatado ainda que veículo RENAULT Logan, portava placas “frias” tratando-se de um veículo emplacado em Belo Horizonte/MG, o qual possuía queixa de roubo em Curitiba/PR.

Foi localizado ainda, instalado em ambos os veículos, rádio comunicador. Sendo que no veículo Logan de forma aparente e no veículo Gol de forma oculta, atrás do painel.

Diante das informações obtidas, motoristas, veículos e carga foram encaminhados a Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.

