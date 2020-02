Câncer é a segunda doença que mais mata no mundo

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas de doenças cardiovasculares.

Mais de 15% das mortes registradas no Brasil poderiam ser evitadas se o paciente realizasse o diagnóstico precoce ou com ações preventivas para garantir melhor qualidade de vida e hábitos saudáveis.

O Inca (Instituto Nacional de Câncer) é o órgão responsável pelo desenvolvimento de estudos relacionados de combate ao câncer em parceria com o Ministério da Saúde. Segundo o Inca, os tipos de cânceres que mais afetam os brasileiros são: câncer de pele, câncer de próstata, câncer de mama, cólon e reto, colo do útero, câncer de pulmão e câncer de estômago.

O Hospital do Câncer Uopeccan, com sedes em Cascavel e Umuarama e referência em todo o Paraná, atua há 28 anos no diagnóstico, no tratamento e na prevenção.

A instituição oferece de forma gratuita à população feminina o exame de mamografia para mulheres acima de 40 anos. O exame deve ser realizado anualmente. Recomenda-se que toda mulher faça o autoexame da mama em frente ao espelho e que visite regularmente o médico, dessa forma, o diagnóstico será precoce, aumentando as chances de cura.

O câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil e no mundo. Durante o mês de novembro, são realizadas campanhas no mundo todo para conscientizar a população masculina a cuidar da saúde e incentivar homens a realizarem o exame da próstata, com o toque e o PSA (Antígeno Prostático Específico) para garantir o diagnóstico precoce.

A Uopeccan fornece algumas dicas de prevenção:

– Não fume

– Possua hábitos alimentares saudáveis

– Evite a ingestão de bebidas alcoólicas

– Pratique atividade física

– Evite alimentos processados

– Evite a exposição solar entre às 10h e 16h

Autoexame da pele aumenta chance de cura do melanoma

Dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial contra o Câncer, o que nos lembra que é necessário ficar atento diariamente aos sinais que aparecem no corpo, principalmente as pintas (nevos melanocíticos), considerados potenciais precursores do melanoma – o tipo de câncer de pele com o pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade.

Segundo o Inca, apesar de não ser o mais frequente câncer de pele, no ano de 2019 foram estimados 2.920 casos novos em homens e 3.340 casos novos em mulheres. “Embora o melanoma possa estar ligado à herança genética, fatores ambientais como a exposição solar influenciam no aparecimento da doença, principalmente com os elevados índices de radiação que atingem níveis considerados potencialmente cancerígenos. Por isso, é importante ficarmos atentos ao aparecimento e às mudanças de pintas através do autoexame da pele. O excesso de exposição solar promove mutação no DNA das células da pele que passam a se multiplicar de forma desordenada”, afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro Titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

De acordo com o médico, as pintas são pequenas manchas marrons regulares na pele, salientes ou não. “De forma geral, a maioria das pintas possui um formato regular. Mas existem as pintas atípicas [ou nevos displásicos], não usuais que podem parecer um melanoma. As lesões são maiores, irregulares no formato e possui vários tons”, afirma o médico.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, pesquisas afirmam que pessoas com dez ou mais nevos displásicos possuem 12 vezes mais chance de desenvolver o melanoma, tipo mais agressivo de câncer da pele.

O cirurgião plástico explica que, no autoexame da pele, é necessário estar atento à regra ABCDE. Para diferenciar a presença de nevos displásicos e as pintas normais, é feita a regra A (assimetria), B (borda irregular ou mal deliminada), C (cor variável), D (diâmetro maior que 6milímetros) e E (evolução anormal). “A assimetria é vista quando dividimos em dois lados e eles são diferentes. A borda irregular de uma pinta é notada quando ela não tem um formato definido [as normais são redondas]. Quanto à cor em pintas suspeitas, ela tem tons mais escuros e mais claros na mesma lesão. E com relação à evolução anormal, pode ser uma modificação com crescimento, ou alteração da cor e formato ou então coceira ou sangramento”, diz o médico. “Se alguma pinta apresentar qualquer uma das alterações, procure um médico para esclarecer a necessidade de remoção cirúrgica ou não”.

O médico esclarece que, embora o diagnóstico de melanoma normalmente possa trazer medo e apreensão aos pacientes, as chances de cura são de mais de 90% quando há detecção precoce da doença, segundo a SBD. “Por isso, a realização do autoexame dermatológico é fundamental”.

As principais dicas para o autoexame são:

Examine seu rosto, principalmente nariz, lábios, boca e orelhas.

Para facilitar o exame do couro cabeludo, separe os fios com um pente ou use o secador para melhor visibilidade. Se houver necessidade, peça ajuda a alguém.

Preste atenção nas mãos, também entre os dedos.

Levante os braços, para olhar axilas, antebraços, cotovelos, virando dos dois lados, com a ajuda de um espelho de alta qualidade.

Foque no pescoço, no peito e no tórax. As mulheres também devem levantar os seios para prestar atenção aos sinais onde fica o sutiã. Olhe também a nuca e por trás das orelhas.

De costas para um espelho de corpo inteiro, use outro para olhar com atenção os ombros, as costas, as nádegas e as pernas.

Sentada(o), olhe a parte interna das coxas, bem como a área genital.

Na mesma posição, olhe os tornozelos, o espaço entre os dedos, bem como a sola dos pés.

Fonte: mariofarinazzo.com.br

Alimentos com vitamina A reduzem riscos

O Dia Mundial de Combate ao Câncer serve também para incentivar a adoção de estratégias adequadas para atuar na prevenção do câncer, afinal, até 30% dos casos da doença podem ser prevenidos com cuidados como praticar exercícios físicos, não fumar e ingerir bebidas alcoólicas, realizar exames anualmente, utilizar fotoprotetor diariamente e manter uma alimentação balanceada.

A alimentação possui tamanha importância na prevenção do câncer que um estudo da Brown University, publicado no fim de julho no Journal of American Medical Association Dermatology, descobriu que a ingestão de frutas, verduras e legumes ricos em vitamina A está associada a um menor risco de um tipo comum de câncer de pele, chamado carcinoma de células escamosas. E nem é necessário exagerar: ingerir duas cenouras grandes ou uma batata-doce média por dia já reduz em 17% o risco de câncer de pele. “Esse é o segundo tipo de câncer de pele mais comum em pessoas de pele clara. O papel da vitamina A em ajudar na renovação das células da pele é bem conhecido, mas sua utilidade na redução do risco de câncer de pele tem sido motivo de controvérsia. O uso de protetor solar, e evitar a exposição à luz solar forte, são as principais recomendações para diminuir a incidência de câncer de pele. O atual estudo sugere que comer frutas e vegetais ricos em vitamina A pode ser outra boa maneira de diminuir esse risco”, diz o dermatologista Jardis Volpe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.