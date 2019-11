Câncer de próstata: Teste identifica o risco de desenvolvimento da doença

Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), são estimados mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2019, sendo que esse tipo de câncer foi responsável por cerca de 15 mil óbitos em 2017. No Paraná, são 94,19 casos para cada 100 mil homens com a doença.

Mundialmente, o mês de novembro reforça a importância de exames que detectem o câncer de próstata em fase precoce. O Laboratório Frischmann Aisengart oferece, entre os exames que auxiliam no diagnóstico da doença, o teste PHI (Prostate Health Index), que, associado a dosagens de PSA (Antígeno Prostático Específico), reduz em 30% as biópsias desnecessárias.

Segundo Myrna Campagnoli, diretora médica do Laboratório Frischmann – que integra a Dasa -, o exame PHI é complementar ao PSA total e livre. “O PSA é um exame de sangue solicitado pelos especialistas no início da investigação médica e avalia a quantidade específica de moléculas produzidas pela próstata. O aumento de sua concentração pode determinar a presença de um tumor maligno”, explica.

No entanto, ela pondera que o PSA, isoladamente, retorna um número alto de diagnósticos falso-positivos, cujos pacientes são encaminhados para a biópsia, procedimento desconfortável e invasivo. “Quando o PHI é inserido nessa investigação com o PSA, ele analisa uma terceira molécula que está mais ligada aos tumores malignos; como consequência, há maior precisão no diagnóstico e a redução de biópsias desnecessárias,” completa Myrna.

Mais específico

O PHI é três vezes mais específico para câncer de próstata do que o PSA isolado e, ainda, esse exame genético é capaz de classificar apropriadamente os pacientes com probabilidades baixa, moderada e alta de risco de câncer de próstata. “O PSA serve como teste de triagem com o exame de toque e, quando o PSA aponta de 2 a 10 ng/ML, indica-se o PHI para um diagnóstico mais certeiro”, esclarece.

O câncer de próstata pode estar relacionado com histórico familiar, idade e obesidade. Segundo o Inca, homens acima de 65 anos são os mais diagnosticados com o tumor.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer geralmente tem evolução lenta e não ameaça a vida do homem. Porém, em alguns casos, pode ocorrer o efeito metástase, fazendo com que o tumor cresça rapidamente e se espalhe para outros órgãos.

Prevenção

É importante, ainda, manter uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, além de diminuir o consumo de alimentos ricos em gordura – principalmente os de origem de animal.

Praticar atividades físicas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar são hábitos que também ajudam a prevenir o câncer.

Alerta

Myrna orienta que, em alguns casos, principalmente nos estágios iniciais, a doença é assintomática. “Porém, os homens devem estar atentos aos sintomas, como as manifestações ligadas à urina, por exemplo sangue, dificuldade e diminuição do jato. Os pacientes devem sempre procurar um urologista e, se for o caso, iniciar a investigação da doença com os exames de rastreio”.

